A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Belluno: Belluno Cadola;

in uscita per chi proviene da Venezia: Vittorio Veneto sud;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Belluno.

In alternativa si consiglia di uscire a Belluno Cadola.