A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Venezia e in uscita provenendo da Venezia: Vittorio Veneto sud;

in entrata verso Belluno e in uscita provenendo da Belluno: Cadola Belluno;