A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vittorio Veneto sud o lo svincolo di Belluno Cadola.