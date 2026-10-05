A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, in entrata verso Belluno.
In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 a Cadola Belluno;
-dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, in entrata in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Venezia: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, percorrere via Ippolito Pinto ed entrare in A27 a Vittorio Veneto sud;
in entrata verso Belluno: percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 a Cadola Belluno;
in uscita per chi proviene da Venezia: anticipare l’uscita a Vittorio Veneto sud e percorrere via Ippolito Pinto e la SS51 Alemagna, per raggiungere le diverse località;
in uscita per chi proviene da Belluno: anticipare l’uscita a Belluno Cadola e percorrere la SS51 Alemagna, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.