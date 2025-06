A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TREVISO SUD

Roma, 2 giugno 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Belluno, seguire le indicazioni per Treviso sulla SR89 Cadore Mare e sulla SR53, percorrere poi la SS13 Pontebbana e la SP92 delle Grave in direzione di Conegliano ed entrare in A27 a Treviso nord;

in uscita per chi proviene da Venezia, chi è in transito sulla A27 da Venezia, potrà uscire allo svincolo di Casale sul Sile mentre chi percorre la A4 Torino-Trieste, potrà anticipare l’uscita a Preganziol, al km 400+200 della A4.