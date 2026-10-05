A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS51 ALEMAGNA VERSO CORTINA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SS51 ALEMAGNA VERSO CORTINA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla SS51 Alemagna, verso Cortina.
In alternativa, immettersi sulla SS51 verso Belluno, alla prima rotonda, invertire il senso di marcia e proseguire in direzione Cortina.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.