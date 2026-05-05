A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO MARCO POLO VERSO AEROPORTO
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO MARCO POLO VERSO AEROPORTO
Per lavori di competenza Comune di Venezia
Roma, 5 maggio 2026 – Per lavori di competenza del Comune di Venezia, che comportano la chiusura del Raccordo Marco Polo in entrambe le direzioni, nelle due notti di venerdì 8 e sabato 9 maggio, con orario 21:00-8:00, sarà necessario chiudere, sulla A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Belluno, il Ramo di immissione sul Raccordo Marco Polo, verso Aeroporto.
In alternativa, immettersi sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Padova, uscire allo svincolo di Terraglio, percorrere via Martiri della Libertà verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Tessera, raggiungere l’Aeroporto.