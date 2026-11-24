A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A57 TANGENZIALE DI MESTRE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A57 TANGENZIALE DI MESTRE
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di posa cavi, nelle tre notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il Ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Padova.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Marco Polo in direzione Aeroporto, percorrere la SS14, proseguire sulla SR14 in direzione Treviso ed entrare sulla A57 Tangenziale di Mestre allo svincolo di Terraglio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.