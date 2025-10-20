A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A57 TANGENZIALE DI MESTRE ED ENTRATA SVINCOLO MOGLIANO VENETO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Belluno, il ramo di immissione sulla A57 Tangenziale di Mestre, verso Padova.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Marco Polo direzione aeroporto, uscire a Dese e rientrare dallo stesso svincolo verso Belluno, per poi proseguire sulla A57 Tangenziale di Mestre;
-sarà chiuso lo svincolo di Mogliano Veneto, in entrata verso Venezia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Casale sul Sile.