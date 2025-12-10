A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A28 E IMMISSIONE RACCORDO DI CONEGLIANO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A28 Portogruaro-Conegliano, verso Pordenone.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15 e rientrare in A27 alla stazione di Conegliano;
-sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sul Raccordo di Conegliano (R64), verso Conegliano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, fino a raggiungere le diverse località.