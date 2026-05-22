A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Belluno Cadola, in entrambe le direzioni, Venezia e Belluno.

In alternativa si consiglia:

verso Venezia: Vittorio Veneto nord;

verso Belluno: percorrere la SS51 Alemagna, in direzione Belluno.