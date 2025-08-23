A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle quattro notti di martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Belluno.
In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo di Cadola.