A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno ed entrare in A27 allo svincolo di Cadola Belluno;
in entrata verso Venezia, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, percorrere via Ippolito Pinto ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.