A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREVISO SUD

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, nelle tre notti di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata in entrambe le direzioni, Venezia e Belluno, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Venezia: Casale sul Sile;

in entrata verso Belluno: Treviso nord.