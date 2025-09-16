A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREVISO SUD
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Treviso sud, in entrata verso Belluno.
In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SR89 Cadore mare, SR53 Tangenziale di Treviso verso Treviso, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP102 Postumia in direzione Maserada ed entrare in A27 alla stazione di Treviso nord.