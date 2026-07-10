A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CASALE SUL SILE E RAMO IMMISSIONE A4
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CASALE SUL SILE E RAMO IMMISSIONE A4
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Casale sul Sile, in entrata verso Venezia.
In alternativa si consiglia di entrare a Mogliano Veneto;
-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Casale sul Sile, percorrere via Bonfadini ed entrare in A4 alla stazione di Preganziol.