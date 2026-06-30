A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA
Roma, 30 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 2 LUGLIO;
– sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola in uscita da entrambe le provenienze;
In alternativa si consiglia di utilizzare:
in uscita provenendo da Venezia: Fadalto Lago Santa Croce;
in uscita provenendo dalla SS51 Alemagna: proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, per raggiungere le diverse località.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 6 DI VENERDI’ 3 LUGLIO;
– sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola in entrata e in uscita;
In alternativa si consiglia di utilizzare:
in entrata verso SS51 Alemagna: proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, per raggiungere le diverse località;
in entrata verso Venezia: Fadalto Lago Santa Croce;
in uscita provenendo da Venezia: Fadalto Lago Santa Croce;
in uscita provenendo dalla SS51 Alemagna: proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, per raggiungere le diverse località.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 3 ALLE 6:00 DI SABATO 4 LUGLIO;
– sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola in entrata in entrambe le direzioni;
In alternativa si consiglia di utilizzare:
in entrata verso SS51 Alemagna: proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, per raggiungere le diverse località;
in entrata verso Venezia; Fadalto Lago Santa Croce.