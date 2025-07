A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ENTRATA DI VITTORIO VENETO NORD

Roma, 19 luglio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto nord, in entrata verso Belluno. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Belluno Cadola.