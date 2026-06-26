A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI VITTORIO VENETO NORD
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI LUNEDI’ 29 E MARTEDI’ 30 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-6:00
Sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord, in uscita provenendo da Venezia.
In alternativa, si consiglia, Vittorio Veneto Sud.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 01 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 2 LUGLIO
Sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord, in uscita, provenendo da Venezia, e in entrata, verso Belluno.
In alternativa, si consiglia:
-per la chiusura dell’uscita, Vittorio Veneto Sud;
-per la chiusura dell’entrata, Belluno Cadola.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 3 LUGLIO
Sarà chiusa la stazione di Vittorio Veneto Nord, in uscita provenendo da Venezia.
In alternativa, si consiglia, Vittorio Veneto Sud.