A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-BELLUNO VERSO LA SS51 ALEMAGNA

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Belluno Cadola, verso la SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Belluno e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.