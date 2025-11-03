A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TREVISO SUD-CASALE SUL SILE VERSO VENEZIA

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso sud e Casale sul Sile, verso Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sile ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR89, SR53 verso Treviso, SS13 Pontebbana verso Venezia, in località Preganziol proseguire sulla SP63 e sulla SP107 ed entrare in A27 allo svincolo di Casale sul Sile.

Sarà contestualmente chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Preganziol, al km 400+200 della A4, proseguire sulla SP107 e sulla SP64 verso Venezia ed entrare in A27 a Mogliano Veneto.