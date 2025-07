A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TREVISO NORD-TREVISO SUD VERSO VENEZIA

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e Treviso sud, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Liviana Scattolon verso Conegliano, SP102 delle Grave, SP102var in direzione Treviso, SS13 Pontebbana verso Venezia, Raccordo SR53 Tangenziale di Treviso, SR89 Cadore Mara in direzione Roncade e rientrare in A27 a Treviso sud.