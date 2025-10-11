A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TREVISO NORD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO BELLUNO

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15 e rientrare in A27 a Conegliano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Belluno.