A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MOGLIANO VENETO-ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE VERSO VENEZIA

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, sarà chiuso il tratto compreso tra Mogliano Veneto e l’allacciamento A57 Tangenziale di Mestre, verso Venezia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di venerdì 28 alle 7:00 di sabato 29 novembre;

-dalle 21:00 di sabato 29 alle 8:00 di domenica 30 novembre.

In alternativa, immettersi sulla Diramazione Aeroporto, uscire a Terraglio, proseguire su via Martiri della Libertà verso Venezia e raggiungere l’Aeroporto dopo aver attraversato l’abitato di Tessera.