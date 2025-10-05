A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-VITTORIO VENETO NORD VERSO VENEZIA

Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Vittorio Veneto nord, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Vittorio Veneto nord.