A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 novembre, con orario 22:00-6:00;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce.