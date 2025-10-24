A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Fadalto sud”, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce.