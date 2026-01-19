A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 a Fadalto Lago di Santa Croce.