A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-FADALTO LAGO DI SANTA CROCE VERSO VENEZIA

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e Fadalto Lago di Santa Croce, verso Venezia, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 21:00-6:00;

-dalle 21:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno Cadola, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e rientrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce.