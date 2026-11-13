A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BELLUNO CADOLA-ALLACCIAMENTO SS51 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e l’allacciamento SS51 Alemagna, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno Cadola e l’allacciamento SS51 Alemagna, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Ponte nelle Alpi est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina; per i veicoli pesanti: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna e la SP1 verso Belluno, proseguire sulla SP635 e sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle, in direzione Cortina;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola; per i veicoli pesanti: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle verso Belluno, la SP635 e la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.