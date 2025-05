A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna (km 82+500) e lo svincolo di Belluno Cadola (km 77+200), verso Venezia.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Ponte nelle Alpi, entrare in A27 a Belluno Cadola.

I veicoli pesanti dovranno percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e Passo Rolle in direzione Belluno, la SP635 e la SP1 in direzione Ponte nelle Alpi ed entrare in A27 a Belluno Cadola dopo aver attraversato l’abitato di Ponte nelle Alpi.