A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO CADOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e Belluno Cadola, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto allacciamento SS51 Alemagna-Belluno Cadola, verso Venezia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola; per i veicoli pesanti, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle in direzione Belluno, proseguire sulla SP635, immettersi nuovamente sulla SS51 Alemagna ed entrare in A27, verso Venezia, allo svincolo di Belluno Cadola;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto Belluno Cadola-allacciamento SS51 Alemagna, verso Longarone/Cortina.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Ponte nelle Alpi”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri,l dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina; per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno, percorrere la SS51 Alemagna e la SP1 verso Belluno, proseguire sulla SP635 e sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle, in direzione Cortina.