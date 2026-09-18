A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A28-VITTORIO VENETO SUD VERSO BELLUNO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano e Vittorio Veneto sud, verso Belluno.

Di conseguenza, l’area di servizio “Cervada est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo di Conegliano (R64) immette sulla A27 Venezia-Belluno, da Conegliano verso Belluno.

In alternativa, uscire a Conegliano, percorrere la SP15 Cadore-Mare verso Conegliano, la SS13 Pontebbana e la SS51 Alemagna in direzione Belluno ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.