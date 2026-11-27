A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO VERSO VENEZIA
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 27, alle 2:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola;
per i veicoli pesanti, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia, sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle in direzione Belluno, sulla SP635, immettersi nuovamente sulla SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.