A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, martedì 8, alle 6:00 di mercoledì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Da Mosto e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.