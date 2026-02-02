A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna e, attraversato l’abitato di Vittorio Veneto, proseguire su via Ippolito Pinto e rientrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.