A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TREVISO SUD-TREVISO NORD VERSO BELLUNO

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso sud e Treviso nord, verso Belluno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR89 Cadore Mara, SR53 Tangenziale di Treviso, SS13 Pontebbana, SP92 delle Grave e rientrare in A27 a Treviso nord.