A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TREVISO NORD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO BELLUNO
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TREVISO NORD-ALLACCIAMENTO A28 VERSO BELLUNO
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Treviso nord e l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano, verso Belluno.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Scattolon, SP102, SP102 Var, SS13 Pontebbana verso Conegliano, SP15 e rientrare in A27 a Conegliano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Belluno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.