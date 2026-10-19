A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MOGLIANO VENETO-ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MOGLIANO VENETO-ALLACCIAMENTO A57 TANGENZIALE DI MESTRE VERSO VENEZIA
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 3:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mogliano Veneto e l’allacciamento con la A57 Tangenziale di Mestre, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mogliano Veneto, percorrere la SP64 Zermanesa e la SS13 Pontebbana verso Venezia ed entrare in A57 Tangenziale di Mestre, per raggiungere le diverse località.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.