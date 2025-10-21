A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FADALTO LAGO DI SANTA CROCE-BELLUNO CADOLA VERSO BELLUNO

Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Fadalto”, dalle 22:00 di questa sera, martedì 21, alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fadalto Lago di Santa Croce e Belluno Cadola, verso Belluno/SS51 Alemagna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, percorrere la SS51 Alemagna verso Cortina e rientrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.