A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CONEGLIANO-ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA VERSO VENEZIA

Roma, 28 maggio 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 28, alle 6:00 di giovedì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Conegliano e l’allacciamento con la Superstrada Pedemontana Veneta, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Conegliano, percorrere la SP15 Cadore-mare verso Conegliano, la SS13 Pontebbana verso Treviso e la SP102 Postumia verso Maserada, immettersi su via Liviana Scattolon e rientrare in A27 alla stazione di Treviso nord.

Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A28 Portogruaro-Conegliano, con provenienza Pordenone, immette sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia e chiuso anche il ramo di allacciamento che dal Raccordo di Conegliano (R64), con provenienza Conegliano, immette sulla A27 Venezia-Belluno, verso Venezia. In alternativa, proseguire fino alla stazione di Conegliano, percorrere poi la SP15 Cadore-mare verso Conegliano, la SS13 Pontebbana in direzione Treviso e la SP102 Postumia verso Maserada, immettersi su via Liviana Scattolon e rientrare in A27 alla stazione di Treviso nord.