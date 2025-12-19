A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO VERSO VENEZIA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO VERSO VENEZIA
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nella Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri, percorrere la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno Cadola;
per i veicoli pesanti, proseguire sulla SS50 del Grappa e del Passo Rolle in direzione Belluno, immettersi poi sulla SP635 e sulla SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola.