A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi”, situata all’interno del tratto.
In alternativa, proseguire sulla SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 allo svincolo di Belluno Cadola, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Venezia.