A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS51-BELLUNO CADOLA VERSO VENEZIA
Roma, 18 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS51 Alemagna e Belluno Cadola, verso Venezia.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 a Belluno Cadola;
per i veicoli pesanti: percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia, la SS50 del Grappa e del Passo Rolle, la SP635, la SS51 Alemagna ed entrare in A27 a Belluno Cadola.