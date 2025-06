A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A28-VITTORIO VENETO SUD VERSO BELLUNO

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A28 Portogruaro-Conegliano e Vittorio Veneto sud, verso Belluno.

Di conseguenza, l’area di servizio “Cervada est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento che dalla A28 Portogruaro-Conegliano immette sulla A27 Venezia-Belluno, per chi proviene da Pordenone ed è diretto verso Belluno. Chiuso anche il ramo di allacciamento che dal Raccordo di Conegliano (R64) immette sulla A27 Venezia-Belluno, da Conegliano verso Belluno.

In alternativa, uscire a Conegliano, percorrere la SP15 Cadore Mare verso Conegliano, la SS13 Pontebbana e la SS51 Alemagna in direzione Belluno ed entrare in A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud.