A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI USCITA DI BELLUNO CADOLA
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESTERNO DI USCITA DI BELLUNO CADOLA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire avori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 8:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Belluno Cadola, verso la rotonda che permette di proseguire verso Belluno e Fadalto.
Il traffico in uscita dalla rotonda in direzione Venezia sulla SS51 Alemagna, dovrà proseguire lungo la SS51 Alemagna in direzione Cortina, invertire il senso di marcia alla rotonda successiva e proseguire lungo la SS51 in direzione Venezia per raggiungere le località desiderate.