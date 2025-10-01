A27 VENEZIA-BELLUNO CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI MOGLIANO VENETO
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Mogliano Veneto, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Casale sul Sile.