A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CASALE SUL SILE
A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CASALE SUL SILE
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Casale sul Sile, in entrata verso Belluno e in uscita per chi proviene da Venezia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Belluno, entrare a Casale sul Sile verso Venezia, uscire a Mogliano Veneto, al km 3+800 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Belluno;
in uscita per chi proviene da Venezia: Mogliano Veneto, al km 3+800.