A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI BELLUNO CADOLA

Roma, 2 giugno 2025 – Sulla A27 Venezia-Belluno, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire lavori di manutenzione gallerie di svincolo.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Venezia, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia ed entrare in A27 alla stazione di Fadalto Lago di Santa Croce;

in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, proseguire sulla SS51 Alemagna, verso Venezia, per raggiungere le località desiderate.