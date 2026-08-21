A27 VENEZIA-BELLUNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRTTO VITTORIO VENETO NORD-VITTORIO VENETO SUD VERSO VENEZIA

Roma, 21 agosto 2026 – Sula A27 Venezia-Belluno, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Baldo sud”, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, verso Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la SS51 Alemagna verso Venezia e, dopo aver attraversato l’abitato di Vittorio Vento, proseguire su via Ippolito Pinto e rientrare in A27 a Vittorio Veneto sud, in direzione Venezia.